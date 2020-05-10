Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve 100 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, kentte bulunan 100 yaş üstü vatandaşları ve şehit annelerini ziyaret etti, günlerini kutladı.

Şehit annelerinin yüreklerindeki acının tarifsiz olduğunu aktaran Baruş, devletin her daim şehit ailelerinin yanında olduğu belirtti.

Ziyarette 100 yaşını aşkın vatandaşların ailelerinden bilgiler alan Baruş, İçişleri Bakanlığı ve Hazreti Hatice Vakfı iş birliğiyle hazırlanan projenin sertifikası ve hediyelerini takdim etti.