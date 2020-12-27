Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin kendilerine yansıyan olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Vali Baruş, sosyal medya hesabından, "Saat 09.37'de meydana gelen Elazığ-Merkez 5.3 büyüklüğündeki depremde ilçe merkezlerimiz ile mahallelerimizden intikal eden olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha tarama çalışmalarına devam edilmektedir." paylaşımında bulundu.