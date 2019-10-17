Malatya Valisi Aydın Baruş'tan okul ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat Bozatlı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, okulların fiziki ve eğitim durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, öğrencilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Baruş, öğrencilerin birer cevher olduğunu onların iyi işlenmesi gerektiğini belirtti.

Çocukların motive edilmesinin önemine dikkati çeken Baruş, şunları kaydetti:

"Onlara başarabileceklerini öğretelim. Öğrencilerinizle iradelerini kullanabilmeleri ve kişilik sahibi gençler olabilmeleri için geleceğe dair neler yapmak istediklerine dair konuşun. Buradan mezun olan çocuklarımızın iş bulma avantajları biraz daha fazla. Meslek öğretmenlerimizin çevresinde tanıdığı iş yeri ve fabrika var oralara yönlendirme konusunda öğrencilerimize yardımcı olun. Çocuklarımız iyi yönlendirilirse hayata atılma, iş sahibi olma ve ailelerine destek olma anlamında iyi bir kişilik sahibi bireyler olarak yetişecekler."