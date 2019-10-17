Son Dakika Haberleri: Malatya Valisi Aydın Baruş'tan okul ziyareti
Son Dakika Güncel Malatya Valisi Aydın Baruş'tan okul ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş'tan okul ziyareti

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat Bozatlı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş'tan okul ziyareti, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat Bozatlı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, okulların fiziki ve eğitim durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, öğrencilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Baruş, öğrencilerin birer cevher olduğunu onların iyi işlenmesi gerektiğini belirtti.

Çocukların motive edilmesinin önemine dikkati çeken Baruş, şunları kaydetti:

"Onlara başarabileceklerini öğretelim. Öğrencilerinizle iradelerini kullanabilmeleri ve kişilik sahibi gençler olabilmeleri için geleceğe dair neler yapmak istediklerine dair konuşun. Buradan mezun olan çocuklarımızın iş bulma avantajları biraz daha fazla. Meslek öğretmenlerimizin çevresinde tanıdığı iş yeri ve fabrika var oralara yönlendirme konusunda öğrencilerimize yardımcı olun. Çocuklarımız iyi yönlendirilirse hayata atılma, iş sahibi olma ve ailelerine destek olma anlamında iyi bir kişilik sahibi bireyler olarak yetişecekler."

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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