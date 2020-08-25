Malatya Valisi Aydın Baruş, tarihi yapıları inceledi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki tarihi yapıları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait restorasyonu yapılan ve devam eden tarihi yapı, eser ve alanları ziyaret eden Baruş, yapıların son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Baruş, Battalgazi ilçesinde Hacı Yusuf Taş Camii, Namazgah, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Miralay Şah Alibey (Alacakapı) Mescidi, Melik Sunullah Mescidi (Vaiz Baba Ocağı) ve Minaresi, Ulu Camii, Karahan Camii, Şahabiye –i Kübra Medresesi, Akminare Camii, Toptaş Camii, Sütlü Minare, Kanlı Kümbet'de incelemelerde bulundu.

Baruş, ziyaretlerde Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Battalgazi'nin, tarihi dokusu ve değerlerinin çok fazla olan bir ilçe olduğunu dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Atalarımızın bize bırakmış olduğu tarihi mirasımızın korunması ve eski doğal haliyle tarihi şahsiyetine kavuşturulması için Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ekipleri çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bugün yaptığımız incelemelerde bu çalışmaları değerlendirdik."