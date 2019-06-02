Malatya Valisi Aydın Baruş, trafik kontrol noktalarını denetledi

Malatya Valisi Aydın
Baruş, ramazan bayramı öncesi trafik kontrol noktasını denetleyerek, sürücülerle bir süre sohbet etti.
Baruş, beraberinde il Emniyet Müdürü Ömer Urhal
ile Malatya Elazığ
kara yolundaki trafik kontrol noktasını denetleyerek, sürücülerle bir süre sohbet etti.
Kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Baruş, yolcuların bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.
Baruş daha sonra "yaşam tüneli"nde eğitim verilen vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara kırmızı düdük ve trafik karnesi verdi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Baruş, ramazan bayramı dolayısıyla kente etkin bir trafik denetimi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bayram tatili boyunca 730 civarında trafik ekibinin kentte görev yapacağını anlatan Baruş, "Cezalandırmadan ziyade, sürücülerin durdurularak, bilgilendirilmesi faaliyetine önem veriyoruz. İnsanların trafik konusunda bilinçlendikçe trafik kazalarının azalacağını düşünüyoruz. Bu yıl İçişleri Bakanlığımız bir kampanya düzenliyor 'karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' sloganıyla trafikte seyreden araçların içindeki çocukların duyarlılığını kullanarak, sürücüleri uyarmak anlamında önemli bir kampanya. Bu kampanya kapsamında Türkiye
geneline yaklaşık bir milyon trafik karnesi dağıtılacak. "
Baruş, doldurulan trafik karnelerinin fotoğrafları çekilerek, "@TrafikEgm" twitter adresine gönderen çocuklara Emniyet Genel Müdürlüğü
'nce yarışma sonunda 100 bisiklet hediye edileceğini söyledi.
Emniyet kemerinin hayat kurtardığına işaret eden Baruş, sürücülerin seyir halindeyken trafik güvenliği açısından telefonla konuşmaması gerektiğini dile getirdi.
Şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücülerin hız limitlerine ve trafik ışıklarına riayet etmesi gerektiğine vurgu yapan Baruş, "Bayram tatili nedeniyle uzun süre araç kullanan sürücüler var. Bunlar yola yorgun çıkmasın. Sürücüler yolda mola vererek istirahat etsin ve yola öyle devam etsin. Sürücülere çağrıda bulunuyorum, trafik kurallarına riayet edelim, uğruna acele ettiğimiz hiç bir şey hayatımıza değer değildir." diye konuştu.