Malatya Valisi Aydın Baruş, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 29. vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında Cumhuriyet dönemi siyasi tarihinin ve Malatya'nın en mühim devlet adamlarından biri olan Özal'ın ömrünü ülkesine ve milletine adayan, bugün Türkiye'de ve dünyada hatırası minnetle yad edilen tarihe mal olmuş önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Özal'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yön veren en önemli liderlerden biri olduğunu aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi yazılırken onun isminin anılmadan geçilmesi mümkün değildir. Turgut Özal'ın başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye, devletçi bir ekonomiden serbest piyasa düzenine geçişi esas alan yapısal değişim programını gerçekleştirmiş, ithal ikamesini esas alan iktisadi yapıdan ihracata dayalı, büyümeyi esas alan rekabetçi bir piyasa ekonomisine kavuşarak adeta çağ atlamıştır. Turgut Özal sıra dışı bir liderdi. Tevazu ve hoşgörü sahibiydi. Sürekli güler yüzlü, halkıyla hep iç içe ve halktan biri gibiydi."

Özal'ın bir taraftan siyasette ve ülke yönetiminde söz sahibi olan güç odaklarıyla mücadele ettiğini, diğer taraftan özgürlüklerin ve insan haklarının ülkede yerleşmesi için çaba gösterdiğini bildiren Baruş, "Bütün Türkiye'yi kucaklayan halkçı ve yenilikçi yönetim anlayışı sayesinde ülkenin her yerinde, toplumun her kesiminde büyük bir sevgi ve haklı bir saygı kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Baruş, vefatının sene-i devriyesinde Özal'ı hürmet ve minnetle andı.