Malatya Valisi Aydın Baruş, yol kontrol noktalarını ziyaret etti - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ve Doğanşehir ilçelerindeki yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Darende ve Doğanşehir ilçelerinde bulunan yol kontrol noktalarını inceledi.

Bayram tatilinin sona ermesiyle şehirlerarası yollardaki trafiğin yoğun olması nedeniyle güvenlik güçlerine yol kontrollerinin daha sık yapılması talimatını veren Vali Baruş, vatandaşların güvenle yolculuk yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Vali Baruş ise yapılan kontrollerde yorgun ve uykusuz araç kullandığı gözlemlenen sürücülerin dinlendirilmesi yönünde de talimat verdi.

Yolcularla sohbet eden Vali Baruş ve beraberindekiler sürücülerin kurallara riayet etmelerini istedi.

Görevliler, Darende ilçesi yol kontrol noktasında 4 bin, Doğanşehir ilçesi Sürgü uygulama noktasında 3 bin 500 aracın kontrol edildiğini, hız, emniyet kemeri ve birçok konu üzerinde durduklarını kaydetti.