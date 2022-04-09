Malatya Valisi Baruş, Darende'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ilçesinde açılışlara katıldı, öksüz, yetim ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Vali Baruş, yapımı tamamlanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin açılışını yaptı.

Baruş, burada yetkililerden bilgi aldı, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları gezdi.

Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Baruş, yapılan çalışmaları inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti.

Baruş, açılışını yaptığı bina içerisinde bulunan sinema salonunda şehit ve gazi yakınlarıyla polis haftasına özel Kaymakamlık tarafından getirtilen "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ilçedeki temasları kapsamında öksüz, yetim ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Baruş, Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret ederek burada gençlerle bir süre sohbet etti.