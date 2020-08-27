Malatya Valisi Baruş, deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak'ta yaşanan ve merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 şiddetindeki depremden dolayı evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için yapılan konut projelerini inceledi.

Baruş, Kale ilçesindeki Bentli, Mahmut Dursun, Üçdeğirmen ve Bağlıca mahalleleri ile Battalgazi ilçesine bağlı Çolaklı ve Bulutlu mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan konut ve köy evleri inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Çalışmalarla ilgili Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Baruş'a Kale Kaymakamı Nurullah Kaya, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile yüklenici firma yetkilileri eşlik ettiler.