Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ olan depremden etkilenenler için bugüne kadar yaklaşık 3 milyon lira yardımda bulunduklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Battagazi ilçesine bağlı Yaygın, Seküler, Tokluca mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Söz konusu mahallelerde hasarlı binaları inceleyen Baruş, ağır hasarlı binaların yerine yapılacak yeni binalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Baruş ve beraberindekiler daha sonra Yeşilyurt ilçesindeki Tecde, Şentepe ve Molla Kasım mahallelerine geçti.

Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Baruş, Elazığ'daki deprem nedeniyle Malatya'daki bazı binalarda hasar oluştuğunu belirterek, ön hasar tespit çalışmalarına ilk günden itibaren başlandığını aktardı.

Baruş, ağır hasarlı olduğu için yıkılan binalardakilere gerekli yardımları yaptıklarını ifade etti.

Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde evleri yıkılan ve eşyaları göçük altında kalanlara hem eşya hem de kira yardımı yaptıklarını vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon lira yardımda bulunduk. Ön hasar tespit çalışmalarından sonra kesin hasar tespit çalışmalarına başladık. Bugün itibarıyla Doğanyol ve Pütürge'de kesin hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Kent merkezinde oturan hemşehrilerimize kira yardımlarını en kısa sürede ulaştıracağız. Evlerle ilgili tespitler yapılıyor. AFAD'a yapılan başvurulardan listeler üzerinde gerekli incelemelerin ardından ev sahiplerine 11 bin lira, kiracılara ise 5 bin lira yardım yapılacak. Ayrıca gidecek hiçbir yeri olmayan, kira yardımı almak istemeyip konteyner kentte kalmak isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarını da alıyoruz. Konteyner kentte kalan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır."

Vali Baruş, kent genelinde ağır hasarlı olduğu rapor edilen binaların gerekli önlemlerin alınmasından sonra yıkıldığını aktararak, vatandaşlara uygun kiralık ev bulmaları için yardımcı olduklarını, bunu fırsata çevirmek isteyenlere karşı da gereğinin yapılacağını bildirdi.

Daha sonra ağır hasarlı bir bina için yıkım çalışmalarının yürütüleceği Sivas Caddesi'ne geçen Baruş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve diğer yetkililerle görüştü.

Baruş, devletin vatandaşa her türlü imkanı sağladığını anlatarak, "Vatandaşımızın can güvenliğini tehlikeye atamayız. Onlara eşya yardımı yapacağız zaten. Sivrice depreminden dolayı yaklaşık 500 binada yıkım, 5 bine yakın binada da ağır hasar tespit edildi. Tüm ağır hasarlı binaların, kesinlikle yıkılması gerekiyor ve bu süreci başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıklamasına göre, ilk etapta Malatya için 550 konut yapılacak. Bunun önemli bir kısmı şehir merkezlerinde, il ve ilçe merkezlerinde, diğer kesimi de kırsal kesimde." ifadelerini kullandı.