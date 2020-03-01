Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Pütürge ilçesindeki kırsal mahallelerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, depremde zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

İlçeye bağlı Poskıran, Pazarcık, Bölükkaya, Karşıyaka ve Tepehan mahallelerini ziyaret eden Baruş, muhtarlardan da bilgi aldı.

Mahallelerdeki hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binaları inceleyen Baruş, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını denetledi.

Depremzedelere dağıtılan yardımları alanda takip eden Baruş, vatandaşların sıkıntılarını da dinledi.

Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören evindeki eşyalarını koyduğu çadırı yanan Adem Orhan'ı da ziyaret eden Baruş, devletin depremzedelerin yanında olduğunu ifade etti.

Baruş'un mahalle incelemelerine Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker eşlik etti.