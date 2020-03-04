Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika
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Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Battalgazi ilçesindeki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Battalgazi ilçesindeki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bunlara çözüm üretmek amacıyla kentin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.


Depremden etkilenen Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, muhtarlardan bilgi aldı.

Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Aydın Baruş'un incelemelerine Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç, Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Alışık, Tandoğan Mahallesi Muhtarı Yusuf Gökalp ve Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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