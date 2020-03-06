Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşların yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar görenlerin sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla kentin farklı mahallelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar, Sancaktar, Üçbağlar, Küçükhüseyinbey ve Saray mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, muhtarlardan bilgi aldı.

Deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Baruş, ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınan binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Baruş'un mahalle incelemelerine Akpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Işık, Sancaktar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özpolat, Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, Küçükhüseyinbey Mahallesi Muhtarı Bilal Türker ve Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy da eşlik etti.