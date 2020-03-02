Malatya Valisi Baruş, Hıdırellez etkinliğine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valisi Baruş, Hıdırellez etkinliğine katıldı - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş, Hıdırellez etkinliğine katıldı

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Akçadağ ilçesinde düzenlenen Hıdırellez etkinliğine katıldı.

Malatya Valisi Baruş, Hıdırellez etkinliğine katıldı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Akçadağ ilçesinde düzenlenen Hıdırellez etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesi Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Hıdırellez Lokması etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Baruş, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine değindi.

Etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Baruş, "Bugün Hızır lokmasında aynı sofraya birlikte oturduk. Lokmamız hayırlı olsun. İdlib'te şehit olan 34 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyor ve onların emanetine sahip çıkacağımıza, millet olarak onların izinden yürüyeceğimize söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Akçadağ Karapınar Mahallesi Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Fehmi Kütan ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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