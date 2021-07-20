Malatya Valisi Baruş, huzurevi, sevgi evleri ve şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi, sevgi evleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre huzurevine eşi Nagihan ile huzurevine giden Baruş, huzurevi sakinleriyle bayramlaşarak, sohbet etti.

Ardından sevgi evlerini geçen Baruş ve eşi, buradaki çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. Çocukların bayramlarını kutlayan Baruş ve eşi çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Baruş ve eşi daha sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, şehit Er Erol Algül, şehit Polis Memuru Mehmet Özbek, şehit Erol Köse, Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç ile şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in ailelerini ziyaret etti.

Şehit yakınlarına tekrar başsağlığı dileyen Baruş Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Şehit ailelerine yapılan ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

Ziyaretlerde Vali Baruş'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut eşlik etti.