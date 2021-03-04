Malatya Valisi Baruş, KADES standını inceledi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtmak amacıyla açılan standı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde Yeni Cami ön kısmında açılan KADES bilgilendirme standında vatandaşlara mobil telefonlarda KADES uygulamasının nasıl kullanacaklarını ve hangi durumlarda kullanacakları konusunda bilgi veriliyor.

Standı inceleyen Baruş, KADES'in kadınları şiddetten korumak ve ivedilikle müdahalede bulunmak için geliştirilmiş bir uygulama olduğunu belirtti.

Uygulamanın bilinirliği arttıkça kadınları korumanın ve onlara şiddet durumunda hızlı bir şekilde yetişmenin sağlanacağını aktaran Baruş, "Uygulamanın sağlıklı bir şekilde kullanılması kadına yönelik şiddet olaylarında kolluk kuvvetlerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesini sağlayacak ve yaşanabilecek kötü durumların önüne geçmemizi sağlayacaktır. Bu uygulamayla sadece kendilerine değil de çevresinde yaşanabilecek kadına şiddet olaylarını anında ihbar ederek kolluk kuvvetlerimizin gerekli müdahaleyi yapmalarına olanak sağlıyorlar. Hem zamanında harekete geçmek hem de ilgili kurumlara yönlendirmek açısından önemli bir uygulama." ifadelerin kullandı.