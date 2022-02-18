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Malatya Valisi Baruş, kamu kurumlarının faaliyet programları hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş, kamu kurumlarının faaliyet programları hakkında bilgi aldı

18.02.2022 12:58
Malatya Valisi Baruş, kamu kurumlarının faaliyet programları hakkında bilgi aldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek, 2022 yılı faaliyet programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek, 2022 yılı faaliyet programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.

Kent merkezinde Sebze, Kasap ve Balık Pazarı'nda faaliyet gösteren esnafları da ziyaret eden Baruş, esnaflarla bir süre görüştü.

Baruş, 24 Ocak 2020'de Elazığ Sivrice merkezli depremde hasar görmesinin ardından tadilata alınan Hacı Yusuf Taş Camisi'nde de incelemelerde bulundu.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın da eşlik ettiği incelemede Baruş, tadilatın son durumu ile ilgili bilgileri yüklenici firma yetkililerinden aldı.

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Malatya, Tarım, Aydın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Baruş, kamu kurumlarının faaliyet programları hakkında bilgi aldı - Son Dakika


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