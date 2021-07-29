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Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı

29.07.2021 16:49

Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı Malatya Valisi Aydın Baruş, katıldığı şaftlı ve jeneratörlü kırkım makinaları dağıtım programında koyun kırkımı gerçekleştirdi.

Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı

MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, katıldığı şaftlı ve jeneratörlü kırkım makinaları dağıtım programında koyun kırkımı gerçekleştirdi. Vali Baruş, koyun kırkımı konusundaki yeteneğiyle takdir topladı.

Malatya'da Tarım ve Orman il müdürlüğü ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP Bölge Kalkınma İdaresi) tarafından yetiştiricilere 20 adet şaftlı ve jeneratörlü kırkım makinası dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım töreni Tarım ve Orman il müdürlüğünde yapıldı. Programa, Malatya Valisi Aydın Baruş, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, il protokolü ve yetiştiriciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek "Malatya'mız hayvancılığı için son derece önemli olan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de çiftçimizin işini kolaylaştıracak olan bu kırkım makinalarının teslim töreninin üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü onların alın terinin gerek ülke ekonomisi açısından ne kadar büyük değer taşıdığını biliyoruz. Gerekse kırsal alanda şehirlere göçün önlenmesi bakımından nüfusumuzun kırsalda kalan kesimi için alın terinin karşılığını alarak orada devam etmesi bakımından onların çok iyi örnek oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda hayvan üreticiliği yapan çiftçilerimizin çekmiş olduğu sıkıntıların giderilmesi açısından il tarım müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar, ilçe tarım müdürlüklerimizin yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle mesai arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu makinaların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu

DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nden 7 yılda Malatya'ya 220 Milyon TL'nin üstünde destek

Son 7 yılda Malatya'ya 220 milyon TL'nin üzerinde destek verildiğini ifade eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "2014 yılından bu tarihe kadar Malatya'ya 220 Milyon TL'nin üzerinde destek verilmiş ve 15 il içerisinde en fazla il içerisinde en fazla destek alan il. Desteklerin yerine kullanılması bizim için çok önemli. O yüzden de göreve geldiğimiz günden itibaren bütün projeleri yerine izlemeye gayret ediyorum. Çiftçiliği şuan olduğundan daha gözde bir meslek haline getirmeye çalışıyoruz. Bölge kalkınma idaresi olarak tarımda mekanizasyona büyük önem veriyoruz. Eğer tarımda mekanizasyona artırıp yeni teknolojileri kullanma imkanı sağlayabilirsek hem gençlerin tarıma girmesini sağlamış olacağız. Hem de gelecek nesillere çiftçiliği daha iyi bir meslek olarak katarma şansımız olacak" dedi.

Kırsalda yaşanan göçün önüne geçmenin en önemli yolun insanların ve hayvanların temel ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu ifade eden Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Özellikle küçükbaş hayvancılığa verilen desteğin ne kadar önemli olduğunu her platformda anlattığımız gibi burada bir kez daha yeniliyoruz ve anlatıyoruz. Kırsalda göçün önüne geçmenin en önemli aktörelerinden bir tanesi insanın temel ihtiyaçları olan ve hayvanın temel ihtiyacı olan her türlü şeyin karşılanması. Burada özellikle DAP bölge başkanımıza bir kez daha hayırlı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın hayvancılık konusunda önemli yatırımlar olduğu belirten Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan "Hayvancılık konusunda Malatya son zamanlarda çok önemli ve ciddi yatırımlar alıyor. Tabi şuanda Yazıhan'da 3 bin 200 dönümlük alan içerisine hayvancılık organize sanayi bölgesi inşa ediliyor. DAP başkanımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Malatya Valisi Baruş ve il protokolü koyun kırkımı gerçekleştirdi. Program, kırkım makinelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı
Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı
Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı
Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı
Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı
Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı

Damızlık, Malatya, Tarım, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı - Son Dakika Ekonomi


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