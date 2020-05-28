Malatya Valisi Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayısı arttı - Son Dakika

MALATYA Valisi Aydın Baruş, son günlerde kurallara uyulmaması nedeniyle 'Covid-19' vakalarının artmaya başladığını belirterek, "Lütfen kurallara riayet edelim" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde uygulanan 4 günlük kısıtlamanın ardından Malatya'da halk, sokaklara akın etti. Vali Aydın Baruş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, kurallara uyulması çağrısı yaptı. Baruş, "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim, maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et" dedi.