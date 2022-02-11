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Malatya Valisi Baruş, kurumların çalışmaları hakkında brifing aldı - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş, kurumların çalışmaları hakkında brifing aldı

11.02.2022 11:14
Malatya Valisi Baruş, kurumların çalışmaları hakkında brifing aldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baruş, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan brifingde sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu, icra edilen faaliyetler ile personel durumu hakkında bilgiler aldı.

2022 yılı il genelindeki kolluk kuvvetlerinin lojistik kapasitesi, genel asayiş durumu, planlanan çalışmalar, görev ve sorumluluklar, çalışma alanları gibi bilgiler hakkında ayrıntılı brifing verilen Vali Aydın Baruş, vatandaşın huzurunun temini için 7 gün 24 saat görev başında olan kolluk kuvvetlerine başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen brifingde ise Baruş'a, ilde okul, öğretmen, çalışan ve öğrenci durumları ile yapılması planlanan proje, yatırım ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde de yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele hakkında Vali Baruş'a bilgi verildi.

Sağlık hizmetlerinin 2021 yılındaki durumu ve 2022 yılında yapılacak projeler ile çalışmalar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ise koruma altında bulunan kadın ve çocukların durumu, mağduriyet yaşayan ailelere yapılan yardımlar, kadına şiddetle mücadele konuları konuşularak 2022 yılında atılacak adımlar hakkında Vali Baruş'a bilgiler aktarıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Baruş, kurumların çalışmaları hakkında brifing aldı - Son Dakika


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