Malatya Valisi Baruş: "Malatya'daki depremde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valisi Baruş: 'Malatya'daki depremde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti' - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş: "Malatya'daki depremde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti"

6 saat önce

Malatya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

Malatya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ merkezli depremin Malatya'da çok şiddetli şekilde hissedildiğini belirtti.

Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." dedi.

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ise ilçe merkezinde 2 binanın yıkıldığını, can kaybının bulunmadığını aktararak, "Yıkılan binalarda çok şükür bir can kaybımız yok, 3-4 yaralımız var." diye konuştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerinin gerekli çalışmalara başladığı belirtildi.

Malatya Valisi Baruş: Malatya'daki depremde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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