Malatya 'da, Elazığ 'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu