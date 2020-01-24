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Malatya Valisi Baruş: "Malesef 5 vatandaşımızı kaybettik"
7 saat önce
Malatya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Malatya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
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