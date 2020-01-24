Malatya Valisi Baruş: "Malesef 5 vatandaşımızı kaybettik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valisi Baruş: 'Malesef 5 vatandaşımızı kaybettik' - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş: "Malesef 5 vatandaşımızı kaybettik"

7 saat önce

Malatya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya Valisi Baruş: Malesef 5 vatandaşımızı kaybettik

Sivrice, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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Son Dakika

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