Malatya Valisi Baruş, muhtarları ziyaret etti - Son Dakika
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Malatya Valisi Baruş, muhtarları ziyaret etti

22.03.2022 15:57
Malatya Valisi Baruş, muhtarları ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yakınca ve Hamidiye mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yakınca ve Hamidiye mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, başta asayiş olmak üzere sağlık ve eğitim yatırımlarını, sağlık merkezi ve okul durumlarını ve diğer sıkıntıları dinlemek üzere mahalle muhtarlarını ziyaret edip sıkıntıları yerinde gözlemlemek amacıyla incelemelerine devam ediyor.

Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timur ile Yakınca ve Hamidiye mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Ziyarette Vali Baruş, mahallelerinin sorunları ve çalışmaları hakkında muhtarlar ve azalarıyla sohbet ederek bilgiler aldı.

Baruş, mahallelerin sorunlarını birinci elden kendilerine ulaştıran muhtarlık müessesesinin önem arz ettiğini belirterek, "Vatandaşların sorunlarını detaylı olarak bilen ve çözümü için yetkili kurumlara ulaştıran muhtarlarımız sayesinde devletimizin yetkili organları sorunların çözümü için gerekli müdahaleleri yapabiliyor. Bu nedenle muhtarlarımızı önemsiyor, vatandaşların memnuniyeti için yaptıkları çalışmaları takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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