Malatya Valisi Baruş, spor tesislerini inceledi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte tamamlanan ve inşası devam eden spor tesislerini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu ile yapımı tamamlanmak üzere olan tam olimpik yüzme havuzunda inceleme yaptı.

Baruş, incelemeler esansında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baruş, Valilik olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek, "İlimizde yapımı devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, boş zamanlarını değerlendirecek olan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması sağlanacak. Gençlerimizin daha faal bireyler olarak yetişmesini amaçlayan gençlik merkezleri, gençlerin donanımlı, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetişmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İncelemeler esnasında İl Spor Merkezinde antrenman yapan sporcularla sohbet eden Baruş, sporcuların antrenmanlarını izledi.