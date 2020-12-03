Malatya Valisi Baruş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu, engellilerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilerek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve toplumsal bağları kuvvetlendirmenin son derece önem arz ettiğini belirtti.

Sosyal yaşamın her aşamasına etkin bir şekilde katılmanın engelli veya engelsiz tüm bireylerin en doğal hakkı olduğunu vurgulayan Baruş, "Ülkemizde de nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetecek şartların oluşturulması, yaşam kalitelerinin artırılması, sosyal imkanlardan gerektiği şekilde yararlanmaları temel önceliklerimizden olmalıdır. Sosyal yaşam mekanlarının ve kamu hizmetlerinin engellilerin erişimine uygun hale getirilmesinde kamu kurumlarına ve özellikle yerel yönetimlere önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Baruş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin yaşadığı güçlüklere karşı toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni etti.