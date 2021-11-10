Malatya Valisi Baruş'tan çöken bina açıklaması: "Yapılan incelemelerde bina hasarsız görünüyordu" - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş'tan çöken bina açıklaması: "Yapılan incelemelerde bina hasarsız görünüyordu"

"21 kişi olduğu bilgisini aldık. 8 vatandaşımız kendi çabalarıyla kurtuluyor. 13 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı"

"Hastanede tedavileri süren 5 vatandaşımız var"

"Zemin kattaki tadilat için soruşturma başlatıldı"

"Buna sebep olanlar için adaletimiz gerekeni yapacaktır"

MALATYA - Malatya'da izinsiz yapılan tadilat nedeniyle çöken 2 katlı binada da çalışmalar tamamlanırken, olay yerinde açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, binanın çökmesine sebep olanların adaletin gerekeni yapacağını söyledi.

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde yer alan 2 katlı binanın çökmesi sonucu arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları da sona erdi. Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makinelerince molozlar kaldırılırken, olay yerine sabah saatlerinde gelen Malatya Valisi Aydın Baruş, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada basın mensuplarına son durum hakkında bilgiler veren Baruş, toplam 5 iş yerinin yer aldığı binanın çökmesinin ardından enkazdan 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını 8 şahsın ise kendi imkanları ile kurtulduğunu anımsattı. Şuan hastanede 5 yaralının olduğunu ve hayati risklerinin bulunmadığını da belirten Baruş, enkaz kaldırma işlemlerinin ardından trafiğe kapatılan caddenin de iki şerit olarak araçlara açıldığını söyledi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının sürdüğünü de dile getiren Vali Baruş, "Giriş katında ki işyerinde bir tadilat çalışması yapıldığı yönünde ifadeler var. Bu konuyla ilgili incelemelerde detaylı olarak sürüyor. Yıkılan binadan numuneler alındı. Binanın çökmesine neden sebep olanlara adalet gerekeni yapacak" ifadelerine yer verdi.

Çöken binanın 1960 yılında yığma olarak inşa edildiğini ve taşıyıcı sistemi olmayan bir yapı olduğunu da belirten Baruş, "2020 yılında yaşanan Sivrice depremi sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin tüm binalarda yaptığı incelemede burası hasarsız görünüyordu. Bina yığma olduğu için taşıyıcı sistemini duvarlar yükleniyor. Burada yapılan tahribat dengesini yerinden oynatıyor bu nedenle. Gerekli soruşturma işlemleri bu kapsamda sürüyor. Soruşturma sonucunda olayda kusuru olanlar ortaya çıkacaktır" diye konuştu.