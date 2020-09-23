Malatya Valisi Baruş'tan gençlere kritik uyarı - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş'tan gençlere kritik uyarı

Malatya Valisi Baruş'tan gençlere kritik uyarı Yoğun bakımda ve entübe olan çok sayıda genç hastamız var" "Gençler bize bir şey olmaz demesinler, özellikle gençler daha çok dikkat etsinler" Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip korona virüsün kimin üzerinde ne kadar etki bıraktığının...

Malatya Valisi Baruş'tan gençlere kritik uyarı

Yoğun bakımda ve entübe olan çok sayıda genç hastamız var"

"Gençler bize bir şey olmaz demesinler, özellikle gençler daha çok dikkat etsinler"

MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip korona virüsün kimin üzerinde ne kadar etki bıraktığının henüz bilinmediğini belirterek gençleri uyardı. Virüsün şuan genç-yaşlı ayırmadığını belirten Baruş, "Gençler bize bir şey olmaz demesinler, özellikle gençler daha çok dikkat etsinler" dedi.

Kent merkezinde işyerlerini gezerek kurallara uyulup uyulmadığını denetleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, gördükleri eksiklikler ile ilgili uyarılarda bulundu. Vatandaşları da sosyal mesafe ve maske takmaları noktasında uyaran Baruş, virüse karşı el birliği ile mücadelenin etkili olacağını söyledi. Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş, denetimlerdeki amaçlarının bir taraftan eksiklikleri görmek bir taraftan da halkı bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Malatya'da halkın genel anlamıyla tedbirlere uyduğunu da belirten Baruş, bu konuda büyük mesafe kat ettiklerini de belirtti. Zaman zaman bazı alanlarda yaşanan eksikliklere de hemen müdahale edildiğini ifade eden Baruş, "Arkadaşlarımız denetimlerde tespit ettikleri hususlarla ilgili tutanak tutup ikazlarda bulunuyorlar. Bu uyarıları dikkate almayanlar hakkında ise cezai yaptırım uygulanacağını söylüyoruz ve uyguluyoruz" dedi. Sokak ve caddelerde yaşanan kalabalığın da önüne geçilmesi adına güvenlik güçlerinin sürekli sahada olduğunu da ifade eden Baruş, tüm camilerde de ezan öncesi hoparlörden duyurularda da bulunulduğunu söyledi.

Gençler de tehlikede

Malatya'da halen yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısında bir azalma olmadığını dile getiren Baruş, "Bu hastalığın kimin üzerinde ne kadar etki bıraktığına dair kesin tespitler yok. Yani bu genç, yaşlı ayırmıyor. Şu anda genç yaşta entübe ve solunum cihazına bağlı yaşayan yine genç yaşta yoğun bakımda bulunan çok sayıda genç hastamız var. Gençler bize bir şey olmaz demesinler, özellikle gençler daha çok dikkat etsinler. Çünkü gençlerim fazla ve gereksiz yere dolaşması evlerine bu hastalık götürme ne sebep oluyor. Özellikle belli yaşın üzerindeki kronik hastalarımıza bunları bulaştırmaları neticesinde onların maalesef ve maalesef ölümüne sebep oluyor" şeklinde konuştu.

Karantina kuralına uymayan 26 vaka, zorunlu karantinaya alındı

Vali Baruş, zorunlu karantina uygulaması hakkında da son bilgileri vererek, Malatya'da şuana kadar evlerindeki karantina kuralına uymayan 26 vakanın öğrenci yurtlarında İzole edildiğini de dile getirdi.

Baruş, güvenlik güçlerinin evlerinde karantinada olması gerekirken dışarıda dolaşan pozitif hastalar ve temaslı kişileri tespit ettiği takdirde hem idari yaptırım uyguladıklarını hem de zorunlu olarak yurtlarda karantinaya aldıklarını söyledi

Resmi kurumlara HES kodu ile girişler getirilecek

Kamu kurumların girişlerde de yakın zamanda HES uygulamasına geçileceğini de ifade eden Vali Baruş "Özellikle bankalar, PTT şubeleri buralarda girişlerde herkesin HES kodunun göstermesi ve hasta olduğundan da üzerinde işlem yapılmadığını ibraz etmesi gerekecek. Bu konuda vatandaşlarımızda duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

Malatya'da mesai saatleri konusunda da yeni bir düzenleme yapılacağını da aktaran Baruş, "Daha önce bir düzenleme yapmıştık, tekrar yeni bir düzenleme yapabiliriz. Kamu kurumları ile ilgili mesai saatlerinde daha esnek saatler uygulama yönüne gidebiliriz. Mesaiye giriş çıkış saatlerini değiştirebiliriz biz elimizden gelen her türlü tedbiri almaya dikkat ediyoruz bunun için çalışıyoruz ama aynı duyarlı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz" diye konuştu.

Malatya Valisi Baruş'tan gençlere kritik uyarı

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Malatya Valisi Baruş'tan gençlere kritik uyarı - Son Dakika

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