Malatya Valisi Baruş'tan İlköğretim Haftası mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, eğitimin ilim sahibi olabilmek için ömür boyu devam eden bir yolculuğun adı olduğunu belirtti.

Çocuklara verilen eğitimin ülkenin geleceği üzerindeki hassasiyeti yansıttığını aktaran Baruş, "Çocuklarımız geleceğimizdir. Kıymetli öğretmenlerimiz ülkemizin, aziz milletimizin ve elbette insanlığın istikbalini sizler inşa etmektesiniz. Buna binaen, her birini öz evladınız gibi kabul ettiğiniz öğrencilerinize sadece bilgi aktarmakla iktifa etmeyeceğinizden, onlara bilgiye ulaşmanın ve onu paylaşmanın yollarını göstereceğinizden eminim. Bu zor, meşakkatli fakat son derece kutsal vazifenizde sizlere üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.