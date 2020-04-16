Malatya Valisi Baruş'tan kan bağışçısına bronz madalya - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından Kızılay'a 10 kez bağışta bulunanlara bronz madalya ve berat takdim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Türk Kızılay'a 10 kez kan bağışında bulunan Mehmet Mustafa Ünlü'ye bronz madalya ve berat takdim ederek teşekkür etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılay'a olan kan bağışının azaldığı günlerde acil hastaların kan bağışı ihtiyacının karşılanması bakımından olumsuz bir tablo oluştuğunu belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bugünlerde yapılacak kan bağışı çok önemli. Buna hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Değişik kampanyalarla vatandaşlarımız Kızılay'ın kan bağış merkezlerine müracaat ederek kan veriyorlar. Şu an da kan ihtiyacı olan hastalarımıza şifa oluyorlar. Bu çok önemli vatandaşlarımızın da bu konuyu önemsemelerini rica ediyoruz. Kan bağışında bulunmak aynı zamanda vücudun direncini de arttırıyor. Dolayısıyla kan veren bir insanın hastalıklara karşı direncini düşürdüğü yönündeki yanlış algıyı da böylece düzeltmiş oluyoruz."

Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ise kan ihtiyacı olan hastalar için sağlıklı vatandaşları kan bağışına davet etti.

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde de vatandaşların kan bağışı yapabileceğini aktaran Yalçın, "Malatya Kan Merkezi sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de hizmet vermektedir. İsteyen bağışçıların Kızılay Kan Merkezi'ni telefonla aramaları halinde araçla evlerinden alarak kan merkezine ulaşımını sağlamaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, Türk Kızılay'a gönüllü olarak 10 kez kan bağışı yapan vatandaşlara bronz, 25 kez yapanlara altın, 45 kez bağış yapanlara ise plaket takdim edileceği belirtildi.

Programa, Malata Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı.