Malatya Valisi Baruş, yeni eğitim ve öğretim yılının açılış törenine katıldı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılış programına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Mustafa Avni Cüre İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak okulların eğitime devam edeceğini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Hem idarecilerimiz, hem öğretmenlerimiz hem de çocuklarımız bu kurallara riayet ederek yüz yüze eğitimin sürdürülmesine katkıda bulunacak. Velilerimizde kurallara uyduğu takdirde bu sürece katkıda bulunmuş olacaklar. Bugün ayrı bir heyecan içindeyiz çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır çocuklarımız ara sırada olsa yüz yüze eğitime devam ettiler ancak çoğunlukla okullarından uzak kaldılar. Uzaktan eğitimde Malatya başarılı uygulamalar gerçekleştirdi. Merkezi sınavlarda önemli başarılar elde etti. Okuldan uzak kalmanın en büyük bedelini çocuklarımız ödediler. Bu bedeli tekrar ödememek için Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından açıklanan pandemiyle ilgili düzenlenen kurallara mutlaka uymamız gerekiyor ve çocuklarımızı bu yönde bilinçlendirmemiz lazım."

Bugün Malatya 816 okul ve 6 bin 462 derslikte 13 bin 127 öğretmenle, okul öncesinde 11 bin 795, ilkokulda 51 bin 419, ortaokulda 50 bin 678, lisede 55 bin 26 olmak üzere toplam 168 bin 918 öğrenciyle yüz yüze eğitimin başladığını bildiren Baruş, "Yaklaşık 170 bin öğrencimiz okullarına kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu birlikte yaşıyor. Öğretmenlerimizle, idarecilerimizle birlikte bu sevinci yaşıyor. Okullarımızdan uzak kalmanın bize olumsuz bedeller ödettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle dersliklerimize okullarımıza sahip çıkalım. Kurallarımıza uyalım, bundan sonra da eğitimimize devam edelim." diye konuştu.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Vali Baruş, öğrencilere ders kitaplarını dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden ve pandemi kurallarına uyulması yönünde bilgiler veren Baruş, öğrencilere başarılı olmanın en önemli yolunun çok okumaktan geçtiğini söyleyerek çocuklara hikaye kitapları da hediye etti.