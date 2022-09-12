Vali Şahin, Ali Kapısı Eğitim, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Şahin, Ali Kapısı Eğitim, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret etti

12.09.2022 13:20
Vali Şahin, Ali Kapısı Eğitim, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret etti

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Ali Kapısı Eğitim, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Ali Kapısı Eğitim, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Şahin'e, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu da eşlik etti.

Şahin, Dernek Başkanı Muhsin Topalcengiz'den derneğin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dernek Başkanı Topalcengiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Şahin'e teşekkür etti.

Daha sonra Vali Şahin ve beraberindekiler, Çavuşoğlu Mahallesi'ne kültür merkezi ve cemevi kazandırılması için incelemelerde bulundu.

İncelemede, Çavuşoğlu Mahallesi'nde kısıtlı ve yetersiz bir binada hizmet veren derneğin, kültür merkezi ve cemevi olarak hizmet verebilmesi için derneğe ait mevcut arazinin ilgili belediyeye tahsis veya takas usulüyle kazandırılması için yasal işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.

Öte yandan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen ödeneklerle Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Akçadağ'da, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt ilçelerinde toplam 26 cemevi ve kültür merkezinin tadilat ve bakım çalışmasının tamamlandığı, toplam 10 cemevi ve kültür merkezinin tadilat ve bakım çalışmasının sürdüğü ve Arapgir ilçesinde yeni yapılmakta olan bir cemevinin ise kaba inşaatının tamamlandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Şahin, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şahin, Ali Kapısı Eğitim, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Şahin, Ali Kapısı Eğitim, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
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