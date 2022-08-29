Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Son Dakika
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Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

29.08.2022 16:02
Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, tarihi zaferlerle dolu olan Türk milletinin ve şanlı ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu Türk yurdu yapan Türk milletinin 26 Ağustos 1922 günü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni zaferle sonuçlandırarak vatan topraklarından düşmanın ayak izlerini ebediyen sildiğini vurgulayan Şahin, "Böylece Anadolu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil edilmiştir. 30 Ağustos, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür." ifadesini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve MESOB Başkanı Şevket Keskin de birer mesaj yayımlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

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Kaynak: AA

Osman Güder, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Son Dakika
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