Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret

23.06.2022 12:04
Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı, ziyaret etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı, ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çınar, nazik ziyaretlerinden dolayı Şahin'e teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Şahin'de misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği Çınar'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, belediye çalışmalarından bahseden Çınar, şunları kaydetti:

"Valimizin bilgi, deneyim ve tecrübelerinden her zaman yararlanarak Malatya ve Yeşilyurt'a daha güzel yatırımların gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Tarihiyle kültürüyle tabiat güzellikleriyle gastronomisiyle misafirperver insanlarıyla birbirinden farklı zenginliklere sahip güzel ilçemiz son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bizlerde 82 mahallemizin tamamına yaptığımız insan odaklı yatırımlarımızla hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz."

Çınar, ilçeyi büyütmek için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu da hazır bulundu.

YORUMLAR
500
Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti
Kaynak: AA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:48 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 18:20:54. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement