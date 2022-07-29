Malatya Valisi Şahin, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kale ilçesinde belediye ile kaymakamlığı ziyaret etti.
Şahin, ilçedeki temasları kapsamında Kaymakam Abdulselam Bıçak ile görüşüp çalışmalar hakkında brifing aldı.
Daha sonra belediyeye geçen Şahin, Belediye Başkanı Murat Koca'dan ilçenin genel durumuyla ilgili bilgi aldı.
Uygulama noktasındaki polislerle de görüşen Vali Şahin, Karakaya Baraj Gölü'ndeki asayiş bot timiyle de bir araya geldi.
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