Uygulama noktasındaki polislerle de görüşen Vali Şahin, Karakaya Baraj Gölü'ndeki asayiş bot timiyle de bir araya geldi.

Kaynak: AA

Hulusi Şahin, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya Valisi Şahin, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.