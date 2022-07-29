Malatya Valisi Şahin, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Malatya Valisi Şahin, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu

29.07.2022 12:22
Malatya Valisi Şahin, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kale ilçesinde belediye ile kaymakamlığı ziyaret etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kale ilçesinde belediye ile kaymakamlığı ziyaret etti.

Şahin, ilçedeki temasları kapsamında Kaymakam Abdulselam Bıçak ile görüşüp çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra belediyeye geçen Şahin, Belediye Başkanı Murat Koca'dan ilçenin genel durumuyla ilgili bilgi aldı.

Uygulama noktasındaki polislerle de görüşen Vali Şahin, Karakaya Baraj Gölü'ndeki asayiş bot timiyle de bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Hulusi Şahin, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Şahin, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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