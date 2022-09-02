Malatya Valisi Hulusi Şahin, bazı kurumları ziyaret ederek bilgi aldı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Malatya Defterdarlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi almak, kurumların personel, araç, hizmet binası, lojistik, insan kaynakları durumlarını yerinde incelemek ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi almak amacıyla kurumlardan brifing aldı.

Hulusi Şahin, kurumları ziyaretinde, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, vatandaşların sunulan hizmetlerden en hızlı şekilde faydalandırılması talimatını verdi.