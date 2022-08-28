Malatya'da Tümgeneral Arslan ve Tuğgeneral Uğur için veda yemeği - Son Dakika
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Malatya'da Tümgeneral Arslan ve Tuğgeneral Uğur için veda yemeği

28.08.2022 14:02
Malatya'da Tümgeneral Arslan ve Tuğgeneral Uğur için veda yemeği

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, farklı illere ve görevlere atanan 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ile 2. Ordu Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur için veda yemeği verdi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, farklı illere ve görevlere atanan 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ile 2. Ordu Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur için veda yemeği verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Şahin, yeni görevleri dolayısıyla Tümgeneral Selami Arslan ve Tuğgeneral Zafer Uğur'u tebrik ederek, "Komutanlarımızın görev yerlerinde başarılı olacaklarından şüphemiz yok. Gittikleri yerlerde önemli hizmetlere imza atacaklar." ifadesini kullandı.

2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Hatay Barış Kalkanı Bölge Komutanı olurken, 2. Ordu Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur ise Kıbrıs 14. Zırhlı Tugay Komutanı olarak atandı.

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Kaynak: AA

Zafer Uğur, Malatya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Tümgeneral Arslan ve Tuğgeneral Uğur için veda yemeği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Tümgeneral Arslan ve Tuğgeneral Uğur için veda yemeği - Son Dakika
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