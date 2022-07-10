Malatya Valisi Şahin'den bayram ziyaretleri

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şahin, bayram dolayısıyla uygulama noktaları, Polis Merkezi Amirliği, Jandarma Karakol Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile çocuk evleri ve Huzurevi ziyaretlerinde bulundu.

Beydağı Polis Merkez Amirliğinden başlayan ziyaretler sırasıyla Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, Sütlüce Jandarma yol kontrol noktası ve Ankara yolu uygulama noktası ile devam etti. Ziyaretlerde kolluk kuvvetlerinin bayramını kutlayan Vali Şahin, "7-24 vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev başındasınız. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyor, ailelerinizin ve sizlerin bayramlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Vali Şahin, buralarda görev yapan çalışanların bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde Vali Şahin'e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren eşlik etti.

Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile Huzurevi ve Çekom'da devlet korumasında olan erkek ve kız çocuklarının barındığı evleri ziyaret ederek, çeşitli bayram hediyeleri verdi.