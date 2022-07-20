Malatya Valisi Şahin'e ziyaretler - Son Dakika
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Malatya Valisi Şahin'e ziyaretler

20.07.2022 11:41
Malatya Valisi Şahin'e ziyaretler

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ve ilçe ziraat odası başkanları Vali Şahin'i ziyaret etti. Çalışmaları anlatan Başkan Kılınç ve beraberindekiler, çiftçilerin kısa ve uzun vadeli sorunlarını dile getirdi.

Memur-Sen Başkanı Hüseyin Söylemez ve Eğitim-Sen İl yönetimi de Vali Şahin'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali Şahin, sivil toplum kuruluşlarının demokrasi için önemli kurumlar olduğunu belirterek, "Beraberce çalışarak Malatya'ya güzel hizmetler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Şahin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyarete etti.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

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