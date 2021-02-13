Malatya Valisinden rehavet uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Valisinden rehavet uyarısı

13.02.2021 16:08
Malatya Valisinden rehavet uyarısı

MALATYA Valisi Aydın Baruş beraberindeki İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ile koronavirüse karşı bugün ilk doz aşısını oldu.

MALATYA Valisi Aydın Baruş beraberindeki İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ile koronavirüse karşı bugün ilk doz aşısını oldu. Vali Baruş, son günlerde haftalık vaka sayısı ortalamalarında yüzde 50'lik bir artışın yaşandığını belirterek, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Battalgazi İl Sağlık Müdürlüğü'nde koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu yaptıran Vali Aydın Baruş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık bir yıldır pandemi ile hep birlikte mücadele ettiklerini belirten Baruş, "Bu uzun soluklu mücadele de önemli iyileşmeler sağlandı. Vaka sayılarında düşüş yaşandı, yoğun bakım ve servislerde yatış oranlarında da düşüş sağladık. Malatya olarak yaklaşık 2,5 aydır rahat bir dönemdeydik" dedi.

Son birkaç gündür kentte vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandığını kaydeden Baruş, "Mutasyon geçirmiş virüsünde etkisi olabilir. Vaka sayılarında ciddi bir artış gündemde. Birkaç gündür haftalık ortalamalarda yüzde 50 artış var. Buradan vatandaşların dikkatini çekmek istiyoruz. Güzelleşen havalar bizi aldatmasın. Katlanmış olduğumuz fedakarlığın sonucu bu olmasın. Hakikaten vatandaşlar, esnaf herkes ciddi sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntının mükafatına erişmek için sabırlı olmak lazım. Tedbirlere uymamız lazım. Ancak hafta içi serbest saatlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına rivayet edilmezse, kapalı mekanlarda maskesiz oturulursa bu virüsün yayılımı devam eder. İleride tekrar hayatımızın daha fazla kısıtlanması, hastanelerdeki hasta sayılarında artış ve sıkıntılı günler bizi bekler" diye konuştu.

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılanmaların başlanması ile bazı vatandaşlarda rehavetin oluştuğuna da dikkat çeken Vali Baruş, "Bu rehavete lütfen kapılmayalım. Zaman rehavet zamanı değil, işi sıkı tutma zamanı. Bu kadar çektiğimiz sıkıntı sonuçsuz kalmasın. Covid-19'a karşı alınan tedbirlerden, maske mesafe temizlik konusunda tüm halkımızın buna uymasını hastalığın yayılımın da önüne geçmesini sağlayacaktır. Sağlık çalışanları ile birlikte şu ana kadar yaklaşık 39 bin vatandaşımız ilk aşılarını oldu. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde vatandaşların aşılanması sürüyor. Hedefimiz 14 bin sağlık çalışanı ve 65 yaş üstü vatandaşlarda 118 bin aşılama yapmak. Şu anda hedef kitlede yüzde 34 civarına ulaştık, ama ileriki günlerde bu yoğunluğunda artacağını öngörüyoruz. Pazartesi için şu anda 3 bin vatandaşımız randevu almış durumda" diye konuştu.


Malatya Valisinden rehavet uyarısı
Malatya Valisinden rehavet uyarısı
YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Süpermarketleri ziyaret etti Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Süpermarketleri ziyaret etti Hasatta yüksek verim için yetiştiricilere eğitim Hasatta yüksek verim için yetiştiricilere eğitim

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya Valisinden rehavet uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Valisinden rehavet uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement