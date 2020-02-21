Malatya ve Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya ve Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

Malatya ve Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı

14 dakika önce

Malatya ve Adıyaman'da silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya ve Adıyaman'da silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt, Battalgazi ve Pütürge ilçeleri ile Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ikamet eden bazı şüphelilerin, kaçak silah ve mühimmatları yüksek fiyatlarla Battalgazi ilçesi Akpınar Caddesi'nde bulunan silah atölyesi ve büfelerde sattıkları bilgisine ulaştı.

Fiziki ve teknik takip yapan jandarma ekipleri, şüphelilerin kaçak yollarla elde ettikleri av tüfeklerinin namlularını keserek tabanca şekline getirdiğini, ayrıca kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek gerçek silaha dönüştürdüklerini belirledi.

Malatya ve Adıyaman'da belirlenen adreslere 168 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait Battalgazi ilçesinde 2 silah tamir atölyesi, 1 büfe ve 19 ev, Yeşilyurt ve Pütürge ilçeleri ile Adıyaman'ın Sincik ilçesinde toplam 27 adreste yapılan aramalarda, 1 mavzer tüfek, 31 ruhsatsız av tüfeği, 3 el yapımı tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 88 tüfek fişeği, 940 tabanca fişeği, 200 kuru sıkı tabanca fişeği, 1080 av tüfeği kartuşu, 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Malatya ve Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 21 gözaltı

Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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