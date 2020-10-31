Malatya ve çevresinde hava sıcaklıkları düşecek - Son Dakika

Malatya ve çevresinde hava sıcaklıkları düşecek

31.10.2020 09:57
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Malatya ve çevresindeki illerde hava sıcaklıklarının düşeceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Malatya ve çevresindeki illerde hava sıcaklıklarının düşeceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgenin yağışlı ve serin havanın etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.

Yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinde, yarından itibaren ise bölge genelinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, serin ve yağışlı sistem ile birlikte

mevsim normalleri civarına ve altına düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Rüzgarların güney, güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, pazartesi gününden itibaren ise kuzey, kuzey doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetlice esmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Meteoroloji, Tunceli, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya ve çevresinde hava sıcaklıkları düşecek - Son Dakika


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