Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 318 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 318 kişiye para cezası

28.01.2021 11:03
Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 318 kişiye para cezası, System.String[]

Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 318 kişiye para cezası kesildi.

Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 318 kişiye para cezası kesildi.

Malatya genelinde devam eden Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün maske takmayan 1, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 6, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye para cezası uygulandı.

İzolasyon kuralını ihlal eden 2 kişi ise yurda yerleştirildi.

Öte yandan, 351 iş yeri ile 157 toplu taşıma aracında denetim yapan ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 1 iş yeri ile 9 araca işlem yaptı.

Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, dün kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 172, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 118 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 115 kişi de ikaz edildi.

Denetlenen 127 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Para Cezası, Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 318 kişiye para cezası - Son Dakika


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