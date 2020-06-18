Malatya ve Gaziantep'te uyuşturucuya 13 tutuklama - Son Dakika

Malatya ve Gaziantep'te uyuşturucuya 13 tutuklama

MALATYA ve Gaziantep'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

MALATYA ve Gaziantep'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 16 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Malatya ve Gaziantep'te belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 14 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Baskında adreslerde yapılan aramada, 400 gram metamfetamin, 22 gram sentetik kannabinoid, 31 gram esrar, 44 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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