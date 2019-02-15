Malatya ve İstanbul'a Pkk/kck Operasyonu: 5 Tutuklama
41 dakika önce
MALATYA ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
MALATYA ve İstanbul
'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Malatya
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 9 şüpheliyi yakalamak için Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:28 Kaynak: DHA
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