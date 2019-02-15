Malatya ve İstanbul'da Pkk/kck Operasyonu: 5 Tutuklama
54 dakika önce
MALATYA ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
MALATYA ve İstanbul
'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Malatya
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 9 şüpheliyi yakalamak için Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:50 Kaynak: DHA
Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor
Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
Avcılar'da Vahşet: 1 Buçuk Yaşındaki Kızına...
Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması