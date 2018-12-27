Malatya ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı
16 dakika önce
MALATYA ve İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.
MALATYA ve İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, Malatya ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yakalanan, uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişiler hakkında da adli işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:30 Kaynak: DHA
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