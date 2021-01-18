Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu.

Malatya'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi Hürriyet ve Turgut Özal Tabiat Park'ında kartpostallık görüntüler oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışması yapıyor. Malatya genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı ekipler, özellikle kırsal bölgelerdeki çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. 800 personel ve 400 araçla kar mesaisine devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüyor.

Kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan Yeşilyurt Porga grup yolu üzerinde bulunan yukarı Kozluk ve Bürücek yolu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Ayrıca, Hekimhan Işıklı, Kozdere, Uğurlu, Doganyol Gevheruşağı, Yeşilköy mahalleleri ile Doğanşehir Hudut, Kalecik, Bahçeciler grup yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Battalgazi ve Kuluncak belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gece başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar güne karla uyanmanın sevincini yaşadı.

İlçe merkezinde 30 santimetreye ulaşın kar kalınlığı kırsal mahallelerde yarım metreyi aştı.

Yoğun kar yağışıyla karlar altında kalan kentte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf da dükkanlarının önünü temizledi. Durumu fırsata çeviren çocuklar da kartopu oynayarak karın tadını çıkarttı.

Cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar kürüme çalışması yapan belediye ekipleri, ilçede kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba sarf ediyor.