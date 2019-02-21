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Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kültür Sanat

1 saat önce

İzmir Devlet Tiyatrosu "Paraya Hayır" oyununu Malatya'da sahneleyecek.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kültür Sanat, System.String[]
İzmir Devlet Tiyatrosu "Paraya Hayır" oyununu Malatya'da sahneleyecek.

Flavia Coste'nin yazdığı, Can Kapyalı'nın çevirdiği ve Levent Ulukut'un yönettiği oyunda, piyangodan çıkan para nedeniyle ailesiyle ters düşen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Yıldız Köse İpekoğlu'nun üstlendiği oyunda, Levent Ulukut, Işın Karakan Yıldız, Güldeniz Türküstün Eltepe ve Ozan Yıldırım rol alıyor.

Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00 ve 23 Şubat Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de beğeniye sunulacak.

Kahramanmaraş

Ankara Devlet Tiyatrosu "Gidiş Dönüş" adlı oyunuyla Kahramanmaraşlı sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Alexander Galin'in yazdığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye uyarladığı ve Ali Hürol'un yönettiği oyunda, Şahap Sayılgan, Funda Mete, Cem Balcı'nın de aralarında bulunduğu birçok oyuncu rol alıyor.

Yıllarca köyde yaşayıp bu hayata alışan Çmutin'in başından geçenlerin anlatıldığı oyun, bugün saat 20.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki devlet tiyatrosu sahnesinde izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:31 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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