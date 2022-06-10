Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen ve 3'ü öğrenci olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Malatya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya ve Konya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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