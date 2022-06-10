Malatya ve Konya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya ve Konya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

10.06.2022 10:18
Malatya ve Konya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Malatya ve Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Malatya ve Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilmiş öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen ve 3'ü öğrenci olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı Ankara'da Konya Tanıtım Günleri başladı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Malatya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya ve Konya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:31 Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
09:42 Miçotakis'ten Erdoğan'ın restine yanıt geldi: İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var
09:39 Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan 6 yeni ekonomik adım! 6 madde hakkında detaylar...
09:34 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar
09:27 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
09:23 "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 10:49:35. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya ve Konya'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement