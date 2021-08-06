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Malatya ve Kozluk için var olan risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınıyor - Son Dakika

Malatya ve Kozluk için var olan risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınıyor

06.08.2021 14:02
Malatya ve Kozluk için var olan risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınıyor, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kozluk mevkiinde patlayan su kanalında yapılan çalışmaları inceledi.

Çalık, "Malatya için burası çok önemli bir bölge. Perde betonlardan var olan sızmaların ortadan kaldırılması için kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz gerekli yazışmaları yapıyor. Perde duvarların altındaki sızmaların ortadan kaldırılması, Malatya ve Kozluk için var olan risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu tedbirlerle birlikte hem içme suyumuz hem Kozluk'taki vatandaşlarımız hem de Malatyalılar rahat bir nefes almış olacak" dedi.

Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi Kozluk mevkinde bulunan Keklicek HES santralini besleyen sulama kanalının patladığı alanda Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, kurum müdürleri, teknik personeller ve muhtarlar ile birlikte incelemede bulunan Çalık, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Milletvekili Çalık, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, " Kurban Bayramı'nın 4.gününde Kozluk'ta kanalın patlaması neticesinde bahçelerimizin sele maruz kalması hepimizi derinden üzdü. O gün yaşanan olay sonra vatandaşlarımızın yanında olmak üzere hemen Kozluk'a geldik. O gün ki sel felaketi çok ciddi manada öncesi ve sonrası soruşturulması gereken bir süreç. Sayın Valimiz 'Yaşanan olayın soruşturmasını hemen başlatıyoruz' dedi. Sorumlu olan firma, kurum, kişi her kimse öncelikle bunun açığa çıkmasını arzu ediyoruz. Bunu Malatyalılar adına çok net söylüyorum. Sorumluluk sahibi görevini yerine getirmeli, aksayan ve eksik kalan şeyler varsa da bunun faturasını sorumlu kimse ödemelidir. Soruşturmanın sonuçlarını da hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Kanalla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve gerekli tedbirlerin alınacağını kaydeden Çalık, şunları söyledi: "Selden zarar gören vatandaşlarımızın evlerini ve bahçelerini ziyaret ettik. Alanı da gezerek, çalışmaları yerinde inceledik. Özellikle vatandaşlarımızın bahçelerini sulamaları için su talepleri vardı. Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapmış olduğumuz görüşmelerle, sulama birliği hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın sel felaketinin ardından birde susuzluktan dolayı ürünlerinin, mahsullerinin zarar görmemesi için bir çalışma yürütüldü. Kozluk'taki hemşerilerimize su ulaştırıldı. Kısa vadede vatandaşlarımızın suya erişimi konusu sağlanmış oldu. Patlayan duvarın yerine yenisi hızlı bir şekilde yapılıyor. Devlet Su İşleri beton perde duvarı ikmal ediyor. Uzun vadede de Malatya için burası çok önemli bir bölge. Perde betonlardan var olan sızmaların ortadan kaldırılması için kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz gerekli yazışmaları yapıyor. Perde duvarların altındaki sızmaların ortadan kaldırılması, Malatya ve Kozluk için var olan risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu tedbirlerle birlikte hem içme suyumuz hem Kozluk'taki vatandaşlarımız hem de Malatyalılar rahat bir nefes almış olacak."

"KONAK'TA GÜÇLÜ BİR KADIN KOOPERATİFİ KURALIM"

Milletvekili Çalık daha sonra Konak Mahallesi'ndeki Halk Eğitim kurslarının açılışına katıldı. Çalık, açılışta yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin yapıldığı güzel bir mekânda halılarını keseceğiz. İŞKUR aracılığıyla başlatılan bu proje, daha öncesinde de kadınlarımızın istifade ettiği kurslar haline dönüştürülmüştü. Konak'ta 26 kurs açılmış ve 448 tane kursiyerimiz bundan istifade etmiş. Bu kurslarımızın yüzde 90'ını kadınlarımız oluşturmuş. Kadınlarımızın ellerine sağlık, Konaklı hanım kardeşlerimi kutluyorum. Hem evde hem de burada üretiyorsunuz. Ama birde ürettiğimizi satmamız lazım. Bunun içinde Malatya'mızda son 3 yılda 20 kadın kooperatifini kurduk. Kurduğumuz kadın kooperatiflerimize de Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Kalkınma Ajansları aracılığıyla çok güçlü destekler veriyor. Konak'ta güçlü bir kadın kooperatifi kuralım. Burada ürettiklerinizin de ticaretini yapalım."

Horata'nın canlandırılması gerektiğini de dile getiren Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Horata'yla igili çalışmalarının olduğunu kaydetti.Milletvekili Çalık, daha sonra kursları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konak Mahallesi'nde vatandaş ve esnaflarla da bir araya gelen Çalık, sorun ve istekleri dinledi.

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya ve Kozluk için var olan risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınıyor - Son Dakika


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